Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2022
 
Новости

40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу

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Яма находится в США с первого дня войны
Яма находится в США с первого дня войны
Фото: vladyama_official / Instagram

40-летний украинский хореограф и телеведущий Влад Яма, находящийся в США, 28 октября в Instagram Stories опубликовал селфи-снимок.

На фото Яма в оранжевой футболке запечатлен в спортивном зале. В посте он отметил тренера Андрея Хомицкого.

"Работаем на победу!" – написал Яма.

Фото: vladyama_official / Instagram
Фото: vladyama_official / Instagram

Контекст:

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Летом хореограф впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Теги: Украина, спорт, война, война России против Украины, шоу, тренер, Влад Яма, телеведущий, фото, хореограф
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