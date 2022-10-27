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27 октября, 2022
 
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"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара

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Сейчас Эйнат Кляйн путешествует по Марокко
Сейчас Эйнат Кляйн путешествует по Марокко
Фото: _einatklein_ / Instagram

Жена 68-летнего участника группы "Машина времени" Андрея Макаревича 38-летняя Эйнат Кляйн, которая сейчас путешествует по Марокко, 27 октября в своем Instagram поделилась фото из пустыни Сахара.

"Наконец-то смогла выгулять свой dune-лук среди настоящих дюн Сахары!" – написала Кляйн и выложила подборку фото.

Подписчикам образ пришелся по душе.

"Шикарный образ. Потрясающая женщина Эйнат", – написала svetlana_sting.

"Обалденный костюмчик! Прямо wonder women", – добавила veronica_veronique_.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Андрей Макаревич, Марокко, Сахара, Эйнат Кляйн
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