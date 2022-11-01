Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео

"Так рада возможности отпраздновать Хэллоуин в большом червивом яблоке", – написала она.

Клум предстала в костюме дождевого червя. Ее супруг, 33-летний музыкант Том Каулитц появился на вечеринке в образе садовника. Он поцеловал жену. А когда Клум, не удержавшись на ногах, упала, продолжил целовать ее на полу.

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Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.