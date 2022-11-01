Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США

Хореограф предстал в парике из длинных светлых волос и черной бандане.

Яма провел время в компании украинского актера Дмитрия Ступки. На фото, которое также было удалено из Stories, присутствует жена Ямы, Лилиана, еще две девушки и двое мужчин.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев. Летом хореограф впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним.