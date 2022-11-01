Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2022
 
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Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США

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Яма переехал в США
Яма переехал в США
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма разместил в Instagram Stories видео, снятое на вечеринке, где он занял пульт диджея. Ролик Яма вскоре удалил.

Хореограф предстал в парике из длинных светлых волос и черной бандане.

Фото: vladyama_official / Instagram
Скриншот: vladyama_official / Instagram

Яма провел время в компании украинского актера Дмитрия Ступки. На фото, которое также было удалено из Stories, присутствует жена Ямы, Лилиана, еще две девушки и двое мужчин.

Фото: vladyama_official / Instagram
Фото: vladyama_official / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев. Летом хореограф впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним.

Теги: США, актер, Хэллоуин, Дмитрий Ступка, Влад Яма, вечеринка, фото, хореограф, диджей, жена
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