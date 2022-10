Скончался один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли родился в 1935 году в Ферриде (штат Луизиана). Ради игры на фортепиано бросил школу. В 1956 году перебрался в Мемфис и подписал контракт с Sun Studios, на которой тогда записывались Элвис Пресли и Джонни Кэш. В 1956–1957-м записал три сингла: Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On и Great Balls of Fire. Два последних впоследствии стали его визитными карточками.

ВИДЕО

Том Хэнкс представляет Джерри Ли Льюиса как "легенду, соединяющую прошлое и будущее". Песня Great Balls of Fire (1957 год) – один из первых хитов музыканта. Видео: Zarastro1040 / YouTube

"Льюис, возможно, последняя настоящая, великая икона времен зарождения рок-н-ролла, чья смесь блюза, госпела, кантри, хонки-тонка и диких сценических выступлений так угрожала карьере молодого Элвиса Пресли, что заставляла его плакать, умер", – сказано в некрологе.

В последние годы Льюис страдал от многочисленных болезней и травм, "которые, как часто говорили врачи, должны были убить его десятилетия назад". "У него было мало шансов дожить до среднего возраста, не говоря уже о старости", – отмечается в некрологе.

Издание TMZ называет Льюиса последним живым представителем золотой эры рок-н-ролла и "одним из первых настоящих рок-н-ролльных музыкантов" – в том числе из-за эксцентричной манеры игры на пианино, а также поведения на сцене и вне нее.

В некрологе приводится несколько примеров такого поведения: Джерри Ли Льюис поджигал пианино во время выступлений, однажды разбил голову микрофонной стойкой, протаранил ворота поместья "Грейсленд" Элвиса Пресли своим Rolls Royce, выстрелил из револьвера в стену своего офиса в Мемфисе и попал в грудь басисту.

МУЛЬТИМЕДИА

"Квартет на миллион долларов". Джем-сессия с участием Джерри Ли Льюиса, Карла Перкинса, Элвиса Пресли и Джонни Кэша на студии звукозаписи в Мемфисе. 4 декабря 1956 года. Фото: Getty Images

В 1958 году, после того, как Элвиса Пресли призвали в армию, Джерри Ли Льюис стал практически главной звездой рок-н-ролла, однако во время гастрольного тура по Англии пресса узнала "три разрушительные вещи", пишет Associated Press: он был женат на 13-летней Майре Гейл Браун, она была его кузиной, и он все еще был женат на своей предыдущей жене. Тур Льюиса был отменен, его внесли в черный список на радио, а "доходы упали за одну ночь практически до нуля".

Он вернулся на большую сцену в 1960-х годах уже как кантри-исполнитель, позже получив три "Грэмми" за песни в этом жанре.

МУЛЬТИМЕДИА

Льюис с 13-летней кузиной Майрой, 14 июня 1958 года. Они развелись в 1970-х, всего Льюис был женат семь раз. Фото: Getty Images

В 1986 году Джерри Ли Льюис вошел в первую десятку музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, основанного тремя годами ранее. Вместе с ним этой чести удостоились Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Чак Берри, Литтл Ричард, Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли.

17 октября 2022 года Льюис был включен в Зал славы кантри, но не смог получить награду из-за болезни.