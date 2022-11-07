"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины

Бадоев: Это самое гнусное, что я когда-то видел в своей жизни Фото: alanbadoev / Instagram

"Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну такую мерзкую вещь, которая недавно появилась в сети. И мое обращение касается не только украинцев. Оно даже больше адресовано россиянам. Просто хочу, чтобы вы посмотрели мой следующий пост", – сказал он.

Бадоев разместил скриншот клипа на песню "Встанем!", которую исполнили россияне Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Зара, Ярослав Дронов (Shaman).





Скриншот: alanbadoev / Instagram

"Я не хочу никого оскорблять. Я только хочу спросить... Если вы такие артисты, если вы такие патриоты... А что такое патриотизм? Разве вы не должны защитить и направить свой народ, своих слушателей, тех, кто вас любит и верит в вас? Что же за песни вы поете, артисты? Вы же поете песни: "Вставай и иди умирай, вставай и иди убивай!".

Бадоев подчеркнул, что некоторые из российских исполнителей последние годы жизни и славы тратят на призывы убивать и умирать.

"Какая там родина в ваших глазах? Вы хоть знаете, что это? Вообще понимаете, что такое ответственность перед своим слушателем и зрителем?" – спросил режиссер.

Он охарактеризовал клип российских пропагандистских исполнителей.

"Это самое гнусное, что я когда-то видел в своей жизни. Как же мне досадно, что когда-то я работал со многими из вас – с теми, кто в этом убийственном строю. Очень тщедушно. Очень брезгую вами", – сказал Бадоев.

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