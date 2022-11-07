"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины

"Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну такую мерзкую вещь, которая недавно появилась в сети. И мое обращение касается не только украинцев. Оно даже больше адресовано россиянам. Просто хочу, чтобы вы посмотрели мой следующий пост", – сказал он.
Бадоев разместил скриншот клипа на песню "Встанем!", которую исполнили россияне Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Зара, Ярослав Дронов (Shaman).
"Я не хочу никого оскорблять. Я только хочу спросить... Если вы такие артисты, если вы такие патриоты... А что такое патриотизм? Разве вы не должны защитить и направить свой народ, своих слушателей, тех, кто вас любит и верит в вас? Что же за песни вы поете, артисты? Вы же поете песни: "Вставай и иди умирай, вставай и иди убивай!".
Бадоев подчеркнул, что некоторые из российских исполнителей последние годы жизни и славы тратят на призывы убивать и умирать.
"Какая там родина в ваших глазах? Вы хоть знаете, что это? Вообще понимаете, что такое ответственность перед своим слушателем и зрителем?" – спросил режиссер.
Он охарактеризовал клип российских пропагандистских исполнителей.
"Это самое гнусное, что я когда-то видел в своей жизни. Как же мне досадно, что когда-то я работал со многими из вас – с теми, кто в этом убийственном строю. Очень тщедушно. Очень брезгую вами", – сказал Бадоев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.
Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.
20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".