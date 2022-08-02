Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными

По словам Бадоева, они "не оставили ему выбора" и он принял решение о прекращении сотрудничества с артистами из РФ.
Бадоев подчеркнул, что они не достойны того, чтобы он снимал для них клипы.
Режиссер признался, что замалчивающие войну российские знаменитости заставили его пережить сперва шок и страх, а затем глубокое разочарование.
Комментируя свою позицию, он подчеркнул, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.
Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.
20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".