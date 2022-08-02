Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными

Бадоев заявил, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды Фото: alanbadoev / Instagram

По словам Бадоева, они "не оставили ему выбора" и он принял решение о прекращении сотрудничества с артистами из РФ.

Бадоев подчеркнул, что они не достойны того, чтобы он снимал для них клипы.

Режиссер признался, что замалчивающие войну российские знаменитости заставили его пережить сперва шок и страх, а затем глубокое разочарование.

Комментируя свою позицию, он подчеркнул, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды.

Война России против Украины. Главное (обновляется)