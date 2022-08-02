Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
Новости

Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бадоев заявил, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды
Бадоев заявил, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев в интервью, которое 1 августа опубликовано на сайте немецкого издания Kaltblut, заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину был шокирован тем, что артисты из России, с которыми он ранее работал, оказались "бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми".

По словам Бадоева, они "не оставили ему выбора" и он принял решение о прекращении сотрудничества с артистами из РФ.

Бадоев подчеркнул, что они не достойны того, чтобы он снимал для них клипы.

Режиссер признался, что замалчивающие войну российские знаменитости заставили его пережить сперва шок и страх, а затем глубокое разочарование.

Комментируя свою позицию, он подчеркнул, что не мог оставаться в стороне, когда РФ бомбит Украину, выбрав сторону правды.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Теги: режиссер, война России против Украины, Алан Бадоев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос я застрелю и спишу на боевую потерю"
  Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю"
Дмитрий ГОРДОН
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 