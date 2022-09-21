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21 сентября, 2022
 
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"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель

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Бадоев после развода не афиширует личную жизнь
Бадоев после развода не афиширует личную жизнь
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев 21 сентября разместил в Instagram фото, на котором запечатлена часть его спальни.

В кадр попала незастеленная кровать, а также домашний любимец Бадоева по кличке Чембер, спящий рядом на своей лежанке.

"Покинуть кровать иногда очень сложно. Я смог, Чембер нет", – подписал он фото.

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Бадоев разведен. От брака с украинско-российской ведущей Жанной Бадоевой у него есть дочь. Режиссер не афиширует свою личную жизнь. 

Теги: режиссер, Алан Бадоев
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