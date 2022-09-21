"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель

Бадоев после развода не афиширует личную жизнь Фото: alanbadoev / Instagram

В кадр попала незастеленная кровать, а также домашний любимец Бадоева по кличке Чембер, спящий рядом на своей лежанке.

"Покинуть кровать иногда очень сложно. Я смог, Чембер нет", – подписал он фото.

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