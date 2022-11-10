Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото

Телеведущая снялась на пешеходном мосту в центре Киева. Она позировала в черных брюках и куртке, с собранными волосами.

"Смотрю в сторону Херсона", – написала она.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Киев вечерний", – подписала она еще один кадр.

Фото: lesia_nikituk / Instagram