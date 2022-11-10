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10 ноября, 2022
 
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Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото

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Никитюк: Киев вечерний
Никитюк: Киев вечерний
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская ведущая Леся Никитюк 10 ноября в Stories Instagram поделилась снимками своей ночной фотосессии.

Телеведущая снялась на пешеходном мосту в центре Киева. Она позировала в черных брюках и куртке, с собранными волосами.

"Смотрю в сторону Херсона", – написала она.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Киев вечерний", – подписала она еще один кадр.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: Киев, телеведущая, фотосессия, Леся Никитюк, фото
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