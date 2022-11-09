"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье

Актриса позировала в черном длинном прозрачном платье со светлым коротким чехлом в области бедер.

"Спасибо, журнал Icon, и вашей команде", – написала она.

"Какая красивая поза!" – прокомментировал подписчик hawk_force.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.