"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом

"Mag, спасибо, что пригласили меня", – написала она.
Узерли позировала в светло-желтом платье с вырезами на торсе. Образ она дополнила серьгой в виде глаза.
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"Самая талантливая, самая лучшая, самая красивая в мире. Я люблю тебя, ты богиня, эталон красоты, нежности, доброты. Ты светлая и прекрасная", – прокомментировала подписчица irinabelikova8223.
"Огонь", – написала meryemuniversal.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).