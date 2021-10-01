"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом

"Mag, спасибо, что пригласили меня", – написала она.

Узерли позировала в светло-желтом платье с вырезами на торсе. Образ она дополнила серьгой в виде глаза.

View this post on Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Самая талантливая, самая лучшая, самая красивая в мире. Я люблю тебя, ты богиня, эталон красоты, нежности, доброты. Ты светлая и прекрасная", – прокомментировала подписчица irinabelikova8223.

"Огонь", – написала meryemuniversal.