64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль

"Просто еще один неправильный диагноз и неправильно назначенная процедура. На этот раз – двойная эпидуральная анестезия. С болью, которая становилась сильнее, я обратилась за вторым мнением. У меня большая фиброидная опухоль, которую нужно убрать", – написала она.
Где именно локализирована опухоль, актриса не сообщила.
"Не позволяйте от вас отмахнуться! Получайте второе мнение. Это может спасти вам жизнь", – призвала Стоун.
November 1, 2022
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".