64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль

Стоун: Не позволяйте от вас отмахнуться! Фото: sharonstone / Instagram

"Просто еще один неправильный диагноз и неправильно назначенная процедура. На этот раз – двойная эпидуральная анестезия. С болью, которая становилась сильнее, я обратилась за вторым мнением. У меня большая фиброидная опухоль, которую нужно убрать", – написала она.

Где именно локализирована опухоль, актриса не сообщила.

"Не позволяйте от вас отмахнуться! Получайте второе мнение. Это может спасти вам жизнь", – призвала Стоун.