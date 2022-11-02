Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2022
 
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64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль

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Стоун: Не позволяйте от вас отмахнуться!
Стоун: Не позволяйте от вас отмахнуться!
Фото: sharonstone / Instagram

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун 1 ноября в Twitter рассказала о своей болезни.

"Просто еще один неправильный диагноз и неправильно назначенная процедура. На этот раз – двойная эпидуральная анестезия. С болью, которая становилась сильнее, я обратилась за вторым мнением. У меня большая фиброидная опухоль, которую нужно убрать", – написала она.

Где именно локализирована опухоль, актриса не сообщила.

"Не позволяйте от вас отмахнуться! Получайте второе мнение. Это может спасти вам жизнь", – призвала Стоун.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

Теги: болезнь, актриса, Шэрон Стоун, диагноз
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