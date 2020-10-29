"Разве она не прекрасна?" Стоун показала 86-летнюю мать

Американская актриса Шэрон Стоун назвала свою мать Дороти Стоун гордой демократкой из Пенсильвании.

Американская актриса Шэрон Стоун 28 октября на своей странице в Instagram обнародовала фото своей 86-летней матери Дороти Стоун.

На фото мать актрисы запечатлена в салоне автомобиля в черной блузке и пиджаке, дополнив образ аксессуарами.

"Моя мама, великолепная гордая демократка из Пенсильвании. Мой папа называл ее милой малышкой. Разве она не прекрасна?" – подписала фото актриса.

Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году.

В 1998 году Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями и матерью.