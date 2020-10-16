  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей

Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что считает мужчин эмоционально незрелыми.

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что больше не ходит на свидания. Об этом она рассказала в эфире The Drew Barrymore Show, которое размещено 15 октября на YouTube-канале актрисы Дрю Бэрримор.

Отвечая на вопросы коллеги, Стоун заметила, что сыта по горло отношениями с мужчинами. Она подчеркнула, что ей нравится проводить время со своими детьми и друзьями, а не на свиданиях.

По словам Стоун, у нее есть друзья-мужчины, но она считает их эмоционально незрелыми, когда речь заходит о личных отношениях.

Актриса отметила, что, воспитывая сыновей, учит их замечать простые радости, а не стремиться к богатству и влиянию.

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Видео: The Drew Barrymore Show / YouTube

Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".

Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинации "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина".

Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, с которыми сейчас проживает.

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году.

В 1998 году актриса вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями.