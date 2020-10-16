  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что больше не ходит на свидания. Об этом она рассказала в эфире The Drew Barrymore Show, которое размещено 15 октября на YouTube-канале актрисы Дрю Бэрримор.
Отвечая на вопросы коллеги, Стоун заметила, что сыта по горло отношениями с мужчинами. Она подчеркнула, что ей нравится проводить время со своими детьми и друзьями, а не на свиданиях.
По словам Стоун, у нее есть друзья-мужчины, но она считает их эмоционально незрелыми, когда речь заходит о личных отношениях.
Актриса отметила, что, воспитывая сыновей, учит их замечать простые радости, а не стремиться к богатству и влиянию.
Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".
Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинации "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина".
Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, с которыми сейчас проживает.
Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году.
В 1998 году актриса вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями.