Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2020
 
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Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей

Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что считает мужчин эмоционально незрелыми.

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Стоун отказалась от свиданий с мужчинами
Стоун отказалась от свиданий с мужчинами
Фото: ЕРА

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что больше не ходит на свидания. Об этом она рассказала в эфире The Drew Barrymore Show, которое размещено 15 октября на YouTube-канале актрисы Дрю Бэрримор. 

Отвечая на вопросы коллеги, Стоун заметила, что сыта по горло отношениями с мужчинами. Она подчеркнула, что ей нравится проводить время со своими детьми и друзьями, а не на свиданиях. 

По словам Стоун, у нее есть друзья-мужчины, но она считает их эмоционально незрелыми, когда речь заходит о личных отношениях. 

Актриса отметила, что, воспитывая сыновей, учит их замечать простые радости, а не стремиться к богатству и влиянию.

ВИДЕО
Видео: The Drew Barrymore Show / YouTube

Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт". 

Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинации "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина". 

Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, с которыми сейчас проживает. 

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году. 

В 1998 году актриса вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями.

Теги: Дрю Бэрримор, Шэрон Стоун
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