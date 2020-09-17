Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях

62-летняя американская актриса Шэрон Стоун заявила, что пережитые 14 лет назад домогательства со стороны голливудского режиссера являются самым унизительным эпизодом в ее жизни.

14 лет назад Стоун подверглась домогательствам со стороны американского режиссера Фото: ЕРА

62-летняя американская актриса Шэрон Стоун в 2006 году пережила сексуальные домогательства со стороны голливудского режиссера, имя которого не назвала. Об этом она рассказала в интервью Town & Country.

По словам актрисы, режиссер предложил ей "посидеть у него на коленях, чтобы получить роль", а когда Стоун отказалась, отправил ее со съемочной площадки.

Актриса подчеркнула, что этот момент является одним из самых унизительных в ее биографии.

Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".

Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинации "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина".

В ноябре 2019 года на церемонии премии "Женщина года", учрежденной журналом GQ, актриса повторила знаменитое движение ног из "Основного инстинкта".