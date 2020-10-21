Стоун сделала селфи во время обследования груди

Американская актриса Шэрон Стоун 20 октября на своей странице в Instagram опубликовала селфи, которое сделала во время обследования груди.
На фото актриса запечатлена лежащей на кушетке в очках, медицинской маске и медкостюме синего цвета.
"Делаю маммографию. А вы проверили своих леди?" – подписала она фото.
Стоун отметила, что регулярные обследования молочных желез позволяют на 40% снизить смертность среди женщин от рака груди.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Getting my mammogram. Have you gotten yours ladies? An annual screening mammography has decreased the DEATH RATE of breast cancer by 40%!!!
Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".
Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинациях "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина".
Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, с которыми сейчас проживает.
Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году.
В 1998 году Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями.