Стоун сделала селфи во время обследования груди

Американская актриса Шэрон Стоун разместила в сети фото, на котором запечатлена лежащей на медицинской кушетке.

Стоун: А вы проверили своих леди? Фото: sharonstone / Instagram

Американская актриса Шэрон Стоун 20 октября на своей странице в Instagram опубликовала селфи, которое сделала во время обследования груди.

На фото актриса запечатлена лежащей на кушетке в очках, медицинской маске и медкостюме синего цвета.

"Делаю маммографию. А вы проверили своих леди?" – подписала она фото.

Стоун отметила, что регулярные обследования молочных желез позволяют на 40% снизить смертность среди женщин от рака груди.

Шэрон Стоун стала знаменитой в 1992 году благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".

Партнером актрисы на съемочной площадке был американский актер Майкл Дуглас. Стоун получила за съемки в "Основном инстинкте" две кинонаграды MTV в номинациях "Лучшая актриса" и "Самая желанная женщина".

Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, с которыми сейчас проживает.

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году.

В 1998 году Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод. Сейчас актриса проживает вместе с тремя усыновленными сыновьями.