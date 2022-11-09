41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото

"Наденьте на нее SKIMS, и теперь она ведет себя так, как будто она – Ким", – такой подписью модель сопроводила пост.

Кардашян продемонстрировала боди с длинными и короткими рукавами.

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