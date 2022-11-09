Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
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41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото

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Кардашян является владелицей бренда SKIMS
Кардашян является владелицей бренда SKIMS
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 8 ноября разместила в Instagram снимки, для которых позировала в серебристом и черном боди собственного именного бренда SKIMS.

"Наденьте на нее SKIMS, и теперь она ведет себя так, как будто она – Ким", – такой подписью модель сопроводила пост.

Кардашян продемонстрировала боди с длинными и короткими рукавами.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: Канье Уэст, фигура, Ким Кардашян, модель, фото, реалити-шоу
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