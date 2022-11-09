41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото

"Наденьте на нее SKIMS, и теперь она ведет себя так, как будто она – Ким", – такой подписью модель сопроводила пост.
Кардашян продемонстрировала боди с длинными и короткими рукавами.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.