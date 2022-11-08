"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом

Белодед: Продолжайте улыбаться, потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки Фото: dariabilodid7 / Instagram

"Продолжайте улыбаться, потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки", – написала она.

Белодед снялась в длинном платье в черно-белую полоску с высоким разрезом. Спортсменка, позируя, подняла согнутую в колене ногу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

"Шикарная", – прокомментировала подписчица daria.kochetkovaa.