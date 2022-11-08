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08 ноября, 2022
 
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"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом

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Белодед: Продолжайте улыбаться, потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки
Белодед: Продолжайте улыбаться, потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 7 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в полный рост на борту яхты в Дубае (ОАЭ).

"Продолжайте улыбаться, потому что жизнь прекрасна и есть так много поводов для улыбки", – написала она.

Белодед снялась в длинном платье в черно-белую полоску с высоким разрезом. Спортсменка, позируя, подняла согнутую в колене ногу.

"Шикарная", – прокомментировала подписчица daria.kochetkovaa.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: ОАЭ, дзюдо, спортсмены, платье, фото, Дарья Белодед, ноги
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