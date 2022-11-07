Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
Новости

Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото

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Клум: Спасибо, что пригласили меня
Клум: Спасибо, что пригласили меня
Фото: EPA

49-летняя немецкая модель Хайди Клум посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art + Film Gala в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Фото она опубликовала 6 ноября в Instagram.

Клум вышла в свет в синем блестящем платье, расшитом пайетками, с декольте, доходящим до линии талии.

"LACMA Art + Film Gala, спасибо, что пригласили меня", – написала она.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: фестиваль, платье, модель, Хайди Клум, фото, декольте
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