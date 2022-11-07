Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото

Клум вышла в свет в синем блестящем платье, расшитом пайетками, с декольте, доходящим до линии талии.
"LACMA Art + Film Gala, спасибо, что пригласили меня", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.