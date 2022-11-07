Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото

Клум: Спасибо, что пригласили меня Фото: EPA

Клум вышла в свет в синем блестящем платье, расшитом пайетками, с декольте, доходящим до линии талии.

"LACMA Art + Film Gala, спасибо, что пригласили меня", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)