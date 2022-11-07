Невзоров опубликовал фото со своей третьей женой

"Добровольно признаю, что лучший канала в Telegram-канал Лидии Невзоровой", – написал публицист.

На фото супруга Невзорова стоит за ним и обнимает мужа за плечи.

Контекст:

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 3 июня 2022 года сообщил, что супруги Невзоровы получили украинское гражданство.

Лидия Невзорова (Колесникова) – третья жена публициста. У пары есть сын Александр (2007). На своем Telegram-канале жена Невзорова пишет о политике и на социальные темы.

От первой супруги, библитекаря Натальи, у Невзорова есть дочь Полина (1981). Вторая жена публициста – актриса Александра Яковлева. Она скончалась в 2022 году.