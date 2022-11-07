Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги перед камерой. Фото

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Экс-жена Кличко показала свою свежую фотосъемку
Экс-жена Кличко показала свою свежую фотосъемку
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова снялась в фотосете в качестве модели. Фото 6 ноября в Instagram Stories разместила фотограф Виван Бьер.

Егорова позировала в белом нижнем белье и с ажурной шалью. Она приспустила шлейку бюстгальтера, позируя перед камерой. Модель снялась сидя на стуле с разведенными босыми ногами.

Бьер разместила цветной и черно-белый снимки.


Фото: viviane.bier / Instagram
Фото: viviane.bier / Instagram

Фото: viviane.bier / Instagram
Фото: viviane.bier / Instagram

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, модель, фото, жена, ноги, Наталья Егорова
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