"Такие ноги – слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой

Реус снялась в облегающем мини-платье. Она вытянула одну ногу, а вторую, согнув, подняла вверх.

"Вау! Такие ноги – слабость каждого мужчины!" – прокомментировала подписчица irish_kisssss.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.