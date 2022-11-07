Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад

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В июле 2022-го Лопес исполнилось 53 года
В июле 2022-го Лопес исполнилось 53 года
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 5 ноября опубликовала в Instagramподборку своих архивных снимков.

Лопес снялась в белом прозрачном топе и бежевых панталонах.

Она отметила, что автор фото – Тони Дюран. Снимки были сделаны для промо альбома Лопес.

"Ты прекрасная милая фантазия. Сексуальное тело и женщина", – отметил подписчик whundert.

Контекст:

This Is Me… Then – третий студийный альбом Лопес, выпущенный в 2002 году. Всего в дискографии певицы восемь альбомов.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото
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