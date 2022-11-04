Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
Новости

"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лопес: Почти то время, чтобы почувствовать чудо
Лопес: Почти то время, чтобы почувствовать чудо
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 3 ноября опубликовала в Instagram фото, для которого снялась в качестве модели, демонстрируя одежду бренда Coach.

"Почти то время, чтобы почувствовать чудо", – написала она.

Лопес снялась в удлиненной куртке-бомбере и носках. Певица запечатлена в прыжке над расстеленной белой постелью на кровати, которая стоит во дворе.

"Ты такая милашка!" – прокомментировала подписчица jlomybff.

"Ты выглядишь великолепно, детка", – написал luquetwentytwo.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, модель, фото, постель, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего
Алеся БАЦМАН
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 