33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет

"Как вы считаете, если разница между мужчиной и женщиной 30 лет, это много?" – спросили актрису.

Подписчица отметила, что женщине 39 лет.

"Вообще нет никакой разницы. Любовь везде", – ответила Мишина.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Актриса одна воспитывает своего девятилетнего сына Платона. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.

В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.