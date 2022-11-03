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03 ноября, 2022
 
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33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет

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Мишина: Везде любовь
Мишина: Везде любовь
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 2 ноября в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы о разнице в возрасте между влюбленными.

"Как вы считаете, если разница между мужчиной и женщиной 30 лет, это много?" – спросили актрису.

Подписчица отметила, что женщине 39 лет.

"Вообще нет никакой разницы. Любовь везде", – ответила Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Актриса одна воспитывает своего девятилетнего сына Платона. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.

В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: любовь, женщины, актриса, Танцы со звездами, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка, Україна має талант
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