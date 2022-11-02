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02 ноября, 2022
 
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Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына

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Мишина: Все подстроится под вас
Мишина: Все подстроится под вас
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 2 ноября в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы, как женщине одной воспитать сына.

"Как воспитать сына самой, когда никто не помогает реализовываться?" – так дословно звучал вопрос.

Мишина разместила ответ на фоне снимка городского пейзажа.

"Доверять себе и жизни. Идти потихоньку к своей цели. Все подстроится под вас", – заверила актриса.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Актриса одна воспитывает своего девятилетнего сына Платона. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.

В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: дети, актриса, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка
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