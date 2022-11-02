"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом

Лонгория: Не верится, что уже ноябрь! Фото: evalongoria / Instagram

"Не верится, что уже ноябрь! Начинаю этот месяц с благодарным сердцем", – написала она.

Лонгория выбрала лаконичное платье прямого силуэта с оттопыренным спереди лифом. Актриса позировала с бокалом игристого вина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Великолепная!" – прокомментировала подписчица melissaodabash.