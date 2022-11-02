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02 ноября, 2022
 
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"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом

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Лонгория: Не верится, что уже ноябрь!
Лонгория: Не верится, что уже ноябрь!
Фото: evalongoria / Instagram

47-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория 1 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном платье.

"Не верится, что уже ноябрь! Начинаю этот месяц с благодарным сердцем", – написала она.

Лонгория выбрала лаконичное платье прямого силуэта с оттопыренным спереди лифом. Актриса позировала с бокалом игристого вина.

"Великолепная!" – прокомментировала подписчица melissaodabash.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: платье, Ева Лонгория, актриса, декольте
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