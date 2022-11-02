"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом

"Не верится, что уже ноябрь! Начинаю этот месяц с благодарным сердцем", – написала она.
Лонгория выбрала лаконичное платье прямого силуэта с оттопыренным спереди лифом. Актриса позировала с бокалом игристого вина.
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"Великолепная!" – прокомментировала подписчица melissaodabash.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".