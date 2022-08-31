"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме

Актриса позирует в кадре, глядя в сторону панорамного окна. Во время съемки она была одета в спортивный костюм, состоящий из лифа и шорт. Свой образ она дополнила белой спортивной курткой.
"Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами", – подписала она фото.
"Ты невероятная, Ева. Такой пример для нас", – восхитились снимком поклонники артистки.
"Откуда все твои милые тренировочные костюмы?" – поинтересовались в сети.
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Ева Лонгория известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".