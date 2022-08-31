"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме

Лонгория: Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами Фото: evalongoria / Instagram

Актриса позирует в кадре, глядя в сторону панорамного окна. Во время съемки она была одета в спортивный костюм, состоящий из лифа и шорт. Свой образ она дополнила белой спортивной курткой.

"Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами", – подписала она фото.

"Ты невероятная, Ева. Такой пример для нас", – восхитились снимком поклонники артистки.

"Откуда все твои милые тренировочные костюмы?" – поинтересовались в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)