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31 августа, 2022
 
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"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме

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Лонгория: Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами
Лонгория: Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами
Фото: evalongoria / Instagram

Американская актриса Ева Лонгория 30 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на подлокотнике кресла со стаканом в руках.

Актриса позирует в кадре, глядя в сторону панорамного окна. Во время съемки она была одета в спортивный костюм, состоящий из лифа и шорт. Свой образ она дополнила белой спортивной курткой.

"Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видами", – подписала она фото.

"Ты невероятная, Ева. Такой пример для нас", – восхитились снимком поклонники артистки. 

"Откуда все твои милые тренировочные костюмы?" – поинтересовались в сети.

Контекст:

Ева Лонгория известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: Ева Лонгория, актриса
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Дмитрий ГОРДОН
 

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