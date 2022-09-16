"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье

Лонгория позировала в черном декольтированном платье длины ультрамини, Образ актриса дополнила черными босоножками на тонких ремешках и высокими перчатками.
"Немного блеска и гламура никому не повредит", – написала она.
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"Ты такая сексуальная!" – прокомментировал подписчик kaankoc0735.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".