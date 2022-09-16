"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье

Лонгория: Немного блеска и гламура никому не повредит Фото: evalongoria / Instagram

Лонгория позировала в черном декольтированном платье длины ультрамини, Образ актриса дополнила черными босоножками на тонких ремешках и высокими перчатками.

"Немного блеска и гламура никому не повредит", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Ты такая сексуальная!" – прокомментировал подписчик kaankoc0735.