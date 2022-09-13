"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами

"Другой день, другой сет", – написала она.
Лонгория снялась, сидя в кресле с поднятыми согнутыми ногами. Она облачена в голубой декольтированный топ и черные облегающие брюки.
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"Всегда красивая и горячая женщина", – заявил подписчик luan_da_silva_costa.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".