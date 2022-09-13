"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами

Лонгория: Другой день, другой сет Фото: evalongoria / Instagram

"Другой день, другой сет", – написала она.

Лонгория снялась, сидя в кресле с поднятыми согнутыми ногами. Она облачена в голубой декольтированный топ и черные облегающие брюки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Всегда красивая и горячая женщина", – заявил подписчик luan_da_silva_costa.