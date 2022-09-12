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12 сентября, 2022
 
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"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками

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Мейхер 10 апреля исполнилось 40 лет
Мейхер 10 апреля исполнилось 40 лет
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя ураинская певица Надежда Мейхер 10 сентября в Instagram своего именного бренда одежды обнародовала снимки, для которых позировала в черном костюме из блузки и кюлотов.

Мейхер отметила, что костюм выполнен их хлопка-поплина. На блузке сзади и на штанинах кюлотов по бокам вставлены прозрачные кружевные полосы.

Образ Мейхер дополнила открытыми ботильонами на шпильках.

"Вырез на спине – это особая фишка, которая хорошо прорисовывает грань между строгим и пошлым", – прокомментировал подписчик maxim_korshikov.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, одежда
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