"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками

Мейхер отметила, что костюм выполнен их хлопка-поплина. На блузке сзади и на штанинах кюлотов по бокам вставлены прозрачные кружевные полосы.

Образ Мейхер дополнила открытыми ботильонами на шпильках.

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"Вырез на спине – это особая фишка, которая хорошо прорисовывает грань между строгим и пошлым", – прокомментировал подписчик maxim_korshikov.