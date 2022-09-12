Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото

"Fendi кутюр", – написала она.

Кардашян дополнила образ маленькой сумочкой в тон платью и босоножками на каблуках средней высоты. Волосы она гладко зачесала назад и собрала в пучок.

Модель снялась в коридоре здания и на улице. На некоторых снимках в кадр попали охранники.

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