"Такая сексуальная", "Ангел". Кардашян надела мокрое "голое" платье из прозрачной ткани

Кардашян представила новую линейку тональных кремов собственного бренда.

"Такая сексуальная", – прокомментировал подписчик elbertdogan.

"Малышка", – написал ratty786.

"Ангел", – заявил fytainofficial.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.