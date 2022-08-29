"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере

"Минута Нью-Йорка", – написала она.

Лонгория снялась в расстегнутом жакете, демонстрируя белый с люрексом бюстгальтер.

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"Ты очень красивая", – прокомментировала подписчица tarekdhieb2009.

"Совершенство", – написал macsmclean.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".