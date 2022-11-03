Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома

Актриса снялась сидящей на полу.

"Показываю свой алтарь, посвященный празднованию Дня мертвых", – написала она.

Алтарь представляет собой несколько ярусов, на которых размещены черепа, свечи и фотографии умерших родственников Хайек.

Контекст:

День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1-го и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. Считается, что в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".