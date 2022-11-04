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04 ноября, 2022
 
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40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот

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Мейхер в апреле исполнилось 40 лет
Мейхер в апреле исполнилось 40 лет
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 4 ноября на Instagram-странице своего именного бренда одежды опубликовала фото, на котором запечатлена в сером платье и черных ботильонах с открытыми носками.

Мейхер продемонстрировала модель платья свободного кроя. Певица позировала, держа перед собой руку на уровне живота.

"Платье в сочетании хлопка и шелка", – отметила она.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: бренд, платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, дизайнер, живот
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