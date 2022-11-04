Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются

На фото – порезанная красная рыба, брускетта с гуакамоле и сыром, беби-шпинат, помидоры, кукуруза и полента с пармезаном.

Дорофеева отметила на фото своего бойфренда, ресторатора Михаила Кацурина.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с певцом Dantes (Владимир Гудков).

Кацурин ранее дружил с супругом Дорофеевой. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.