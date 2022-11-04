"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели

"Поучаствовала в показе Татьяны Дорониной в рамках Недели моды Вячеслава Зайцева", – написала балерина.

Волочкова вышла на подиум в черных трусах и накидке с длинной бахромой.

В сети раскритиковали дефиле Волочковой.

"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!" – спросила подписчица strigunvera.

"Убожество", – написала ira7.7.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.