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03 ноября, 2022
 
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"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани

Кунаки: Восходящее солнце
Кунаки: Восходящее солнце
Фото: tinakunakey / Instagram

25-летняя итальянская модель Тина Кунаки 3 ноября опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в облегающем платье.

Кунаки выбрала платье из просвечивающей ткани с градиентным розово-оранжевым окрасом.

"Восходящее солнце", – написала она.

"Роковая красавица", – прокомментировал подписчик lets_et_elox.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

Теги: платье, модель, Венсан Кассель, Тина Кунаки
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