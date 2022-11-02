"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм

Клум предстала без одежды, показав, как выглядело ее тело под нарядом червя, который она выбрала к Хэллоуину.
"Вы бы все еще любили меня, если бы я была червяком?" – спросила она.
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"Самый горячий червяк", – прокомментировала подписчица jennifer_yepez.
Как выглядела Клум в образе червя, можно увидеть здесь.
Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.