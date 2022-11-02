"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм

Клум: Вы бы все еще любили меня, если бы я была червяком? Фото: heidiklum / Instagram

Клум предстала без одежды, показав, как выглядело ее тело под нарядом червя, который она выбрала к Хэллоуину.

"Вы бы все еще любили меня, если бы я была червяком?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Самый горячий червяк", – прокомментировала подписчица jennifer_yepez.