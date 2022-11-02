"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео

"Призрачная сказка", – написала она.
Мадонна предстала в образе Красной Королевы из фильма "Алиса в Стране Чудес". Она надела красное платье с белым корсетом. Певица засветила высоко поднятую грудь в декольте.
Ее приемный сын Дэвид Банда нарядился пиратом, близняшки Стелла и Эстер примерили образы танцовщицы Маты Хари и волшебницы Малефисенты.
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"Вау! Фантастика!" – отреагировала подписчица debimazar.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".
У Мадонны четверо приемных детей: Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005). Все они уроженцы африканского государства Малави.
Родные дети певицы – Лурдес (1996) и Рокко (2000).