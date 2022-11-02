"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео

"Призрачная сказка", – написала она.

Мадонна предстала в образе Красной Королевы из фильма "Алиса в Стране Чудес". Она надела красное платье с белым корсетом. Певица засветила высоко поднятую грудь в декольте.

Ее приемный сын Дэвид Банда нарядился пиратом, близняшки Стелла и Эстер примерили образы танцовщицы Маты Хари и волшебницы Малефисенты.

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"Вау! Фантастика!" – отреагировала подписчица debimazar.