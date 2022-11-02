Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото

Блогер выбрала модель купальника с высокими трусами.

"Ваш любимый купальник", – написала она.

"Который вы назвали "бабушкины трусы", – добавила она.

Контекст:

28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль. В Instagram Stories она сообщала, что была в Израиле у сестры почти два месяца, после чего вернулась в Украину.

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.