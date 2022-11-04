Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
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64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах

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Мадонна показала, как расслабляется под рэп- музыку
Мадонна показала, как расслабляется под рэп- музыку
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 4 ноября в Instagram показала, как отрывается под музыку американского рэпера Baby Keem.

Alright, wait, bitch, – процитировала она композицию Vent.

Эта строчка переводится как "Ладно, подожди, сука".

Мадонна станцевала перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах, напевая под фонограмму песню.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: музыка, Мадонна, певица, рэпер
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