"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео

На видео певица помогает сидящему в кресле-коляске 91-летнему отцу разрабатывать ноги, а затем с нежностью целует его босые ступни.
"А жизнь – это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", – подписала она.
"Я расплакалась", – отреагировали в сети.
"Как красиво", – восхитились в сети.
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Шакира родилась в Колумбии в 1977 году. Для своего отца Уильяма Мебарка Шадида она стала восьмым ребенком и первенцем для своей матери Нидии дель Кармэн Торрадо. Отец Шакиры занимался ювелирным бизнесом.
Летом отец артистки упал и сильно травмировался. С тех пор он периодически находится в клинике.