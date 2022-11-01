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01 ноября, 2022
 
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"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео

Для своего отца Шакира она стала восьмым ребенком
Для своего отца Шакира она стала восьмым ребенком 
Фото: ЕРА

Колумбийская певица Шакира 1 ноября разместила в Instagram ролик, который был снят в клинике, где находится ее больной отец.

На видео певица помогает сидящему в кресле-коляске 91-летнему отцу разрабатывать ноги, а затем с нежностью целует его босые ступни.

"А жизнь  это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", – подписала она.

"Я расплакалась", – отреагировали в сети.

"Как красиво",  восхитились в сети.

Контекст:

Шакира родилась в Колумбии в 1977 году. Для своего отца Уильяма Мебарка Шадида она стала восьмым ребенком и первенцем для своей матери Нидии дель Кармэн Торрадо. Отец Шакиры занимался ювелирным бизнесом. 

Летом отец артистки упал и сильно травмировался. С тех пор он периодически находится в клинике. 

Теги: Шакира, семья, певица
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