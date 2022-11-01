"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео

Для своего отца Шакира она стала восьмым ребенком Фото: ЕРА

На видео певица помогает сидящему в кресле-коляске 91-летнему отцу разрабатывать ноги, а затем с нежностью целует его босые ступни.

"А жизнь – это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", – подписала она.

"Я расплакалась", – отреагировали в сети.

"Как красиво", – восхитились в сети.

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