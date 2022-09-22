"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке

По словам 45-летней певицы, в начале отношений с Пике она пожертвовала многим ради того, чтобы они были вместе. Шакира призналась, что, в частности, принесла в жертву свою карьеру в США и переехала в Испанию, чтобы Пике мог реализовать себя там как футболист.
Певица отметила, что тяжело переживает расставание с 35-летним Пике, поскольку сам процесс еще не завершен, а она и ее дети находятся в эпицентре постоянного внимания журналистов и фотографов.
Шакира подчеркнула, что разочарована тем, что их союз с Пике, который она считала особенным, был разрушен.
Знаменитость рассказала, что иногда "происходящее кажется ей плохим сном".
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).
По информации СМИ, Пике закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.