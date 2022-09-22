"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Летом 2022 года стало известно, что они расстались Фото: ЕРА

По словам 45-летней певицы, в начале отношений с Пике она пожертвовала многим ради того, чтобы они были вместе. Шакира призналась, что, в частности, принесла в жертву свою карьеру в США и переехала в Испанию, чтобы Пике мог реализовать себя там как футболист.

Певица отметила, что тяжело переживает расставание с 35-летним Пике, поскольку сам процесс еще не завершен, а она и ее дети находятся в эпицентре постоянного внимания журналистов и фотографов.

Шакира подчеркнула, что разочарована тем, что их союз с Пике, который она считала особенным, был разрушен.

Знаменитость рассказала, что иногда "происходящее кажется ей плохим сном".