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04 ноября, 2022
 
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"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи

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В июле Лопес исполнилось 53 года
В июле Лопес исполнилось 53 года
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 4 ноября опубликовала в Instagram фото, для которого позировала с гладко зачесанными волосами и с высоким хвостом.

Певица предстала в одежде алого цвета с воротником-пелериной. Она показала свое лицо вблизи.

В посте Лопес представила линейку косметики с эффектом сияния от своего именного бренда.

"Безупречная красота", – прокомментировала подписчица jlothaqueen.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото, косметика
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