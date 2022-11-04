"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи

Певица предстала в одежде алого цвета с воротником-пелериной. Она показала свое лицо вблизи.

В посте Лопес представила линейку косметики с эффектом сияния от своего именного бренда.

"Безупречная красота", – прокомментировала подписчица jlothaqueen.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.