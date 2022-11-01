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01 ноября, 2022
 
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"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей

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У Зиневич трое детей
У Зиневич трое детей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич в Instagram 28 октября разместила снимки, на котором запечатлена с тремя своими сыновьями.

Зиневич снялась с детьми на улице, во время катания на качели.

Она сопроводила пост сердечками цветов украинского флага.

"Футбольная сборная!" – прокомментировала подписчица je_taime_paris.

"Какие хорошенькие", – написала __lizaelza__.

Контекст:

По информации ТСН, все трое мальчиков – общие дети Тигипко и Зиневич.

Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.

После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.

Теги: Сергей Тигипко, дети, семья, мальчик, брак, жена, Алла Зиневич, бизнесмен
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