Тигипко: Я считаю Путина военным преступником. Другого ответа сегодня быть не может

Тигипко задали вопрос: "Считаете ли вы Россию агрессором, а Путина – военным преступником, развязавшим войну против Украины?"
"Да, считаю. Другого ответа сегодня быть не может. Россия – агрессор, а Путин однозначно является военным преступником. Военными преступниками являются и те, кто приказывают стрелять и направляют на нашу землю ракеты. Военными преступниками являются и те, кто из танков и "Градов" расстреливают наши города, школы, детдома, больницы, нажимая кнопку "пуск". Сколько еще нужно крови и смерти, чтобы прозреть? Развязанная против Украины война – это безумие и трагедия мирового масштаба, которой уже занимается Гаагский суд", – ответил он.
Тигипко рассказал, что у него нет бизнес-интересов в РФ. По словам бизнесмена, он не покинул пределы Украины после начала полномасштабного вторжения России.
"Я не уехал за пределы Украины, остаюсь здесь. Убежден, что сегодня бизнес не может стоять в стороне. Считаю, что в такое тяжелое для страны время каждый должен делать то, что хорошо умеет. Фронт моей команды – финансовый. Для организации работы и координации действий мы создали в группе ТАС штаб оперативного реагирования. Помогаем армии с закупкой оборудования, помогаем теробороне с амуницией и продуктовым обеспечением, помогаем тем, кто вынужден покинуть свои дома", – сказал он.
Бизнесмен добавил: многие сотрудники его компаний сейчас защищают государство "с оружием в руках".
"Я верю в нашу победу! Страну, имеющую такой героический и мужественный народ, столь мощную армию и поддержку бизнеса, нельзя преодолеть. Слава Украине!" – резюмировал он.
Аналогичный вопрос "Экономическая правда" задала ряду украинских бизнесменов. В ответ преступником Путина назвали Ринат Ахметов, Виктор Пинчук. "За все слезы наших людей, за жизнь наших сыновей, за разрушенные города Путин должен ответить в Гааге", – сказала Галина Герега. Вадим Новинский осудил агрессию РФ, но отказался называть главу Кремля преступником.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.