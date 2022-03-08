Тигипко: Я считаю Путина военным преступником. Другого ответа сегодня быть не может

Тигипко: Сколько еще нужно крови и смерти, чтобы прозреть? Развязанная против Украины война – это безумие и трагедия мирового масштаба Фото: depositphotos.com

Тигипко задали вопрос: "Считаете ли вы Россию агрессором, а Путина – военным преступником, развязавшим войну против Украины?"

"Да, считаю. Другого ответа сегодня быть не может. Россия – агрессор, а Путин однозначно является военным преступником. Военными преступниками являются и те, кто приказывают стрелять и направляют на нашу землю ракеты. Военными преступниками являются и те, кто из танков и "Градов" расстреливают наши города, школы, детдома, больницы, нажимая кнопку "пуск". Сколько еще нужно крови и смерти, чтобы прозреть? Развязанная против Украины война – это безумие и трагедия мирового масштаба, которой уже занимается Гаагский суд", – ответил он.

Тигипко рассказал, что у него нет бизнес-интересов в РФ. По словам бизнесмена, он не покинул пределы Украины после начала полномасштабного вторжения России.

"Я не уехал за пределы Украины, остаюсь здесь. Убежден, что сегодня бизнес не может стоять в стороне. Считаю, что в такое тяжелое для страны время каждый должен делать то, что хорошо умеет. Фронт моей команды – финансовый. Для организации работы и координации действий мы создали в группе ТАС штаб оперативного реагирования. Помогаем армии с закупкой оборудования, помогаем теробороне с амуницией и продуктовым обеспечением, помогаем тем, кто вынужден покинуть свои дома", – сказал он.

Бизнесмен добавил: многие сотрудники его компаний сейчас защищают государство "с оружием в руках".

"Я верю в нашу победу! Страну, имеющую такой героический и мужественный народ, столь мощную армию и поддержку бизнеса, нельзя преодолеть. Слава Украине!" – резюмировал он.

Аналогичный вопрос "Экономическая правда" задала ряду украинских бизнесменов. В ответ преступником Путина назвали Ринат Ахметов, Виктор Пинчук. "За все слезы наших людей, за жизнь наших сыновей, за разрушенные города Путин должен ответить в Гааге", – сказала Галина Герега. Вадим Новинский осудил агрессию РФ, но отказался называть главу Кремля преступником.