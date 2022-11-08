48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде

Экс-жена Кличко: Улыбайся, даже если сердце болит. Улыбайся, даже если все рушится Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Улыбайся, даже если сердце болит.

Улыбайся, даже если все рушится.

Когда на небе тучи, ты переживешь.

Если ты улыбаешься сквозь страх и печаль,

Улыбнись – и, может быть, завтра

Ты увидишь, как солнце сияет для тебя", – процитировала она песню Smile американского певца Нэта Кинга Коула.

Егорова поделилась снимками, на которых она запечатлена без одежды, прикрывшись шалью, в купальнике, в вечерних платьях и образах в стиле кэжуал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_klitschko_official)