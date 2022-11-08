48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде

"Улыбайся, даже если сердце болит.
Улыбайся, даже если все рушится.
Когда на небе тучи, ты переживешь.
Если ты улыбаешься сквозь страх и печаль,
Улыбнись – и, может быть, завтра
Ты увидишь, как солнце сияет для тебя", – процитировала она песню Smile американского певца Нэта Кинга Коула.
Егорова поделилась снимками, на которых она запечатлена без одежды, прикрывшись шалью, в купальнике, в вечерних платьях и образах в стиле кэжуал.
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Жена Кличко двумя днями ранее показывала одно из опубликованных фото.
Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.
С 2014 года Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По их словам, причиной развода стало раздельное проживание.
18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.