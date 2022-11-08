Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения

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Бабкины находятся в Германии
Бабкины находятся в Германии
Фото: babkin_official / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, переехавшего с семьей в Германию, актриса Снежана Бабкина 7 ноября опубликовала в Instagram пост по случаю дня рождения супруга.

"Моя родная душа! Мой дорогой друг! С днем твоего рождения! Пусть твой солнечный заряд с каждым днем становится ярче и мощнее. Сияй, лечи души, вдохновляй нас всех! А твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко", – написала она.   

Пост Бабкина сопроводила снимком, на котором Бабкин запечатлен сидящим за столом, на котором стоит мафин со свечей и чашка кофе.

7 ноября Бабкину исполнилось 44 года.

Контекст:

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Бабкин выступает за границей с концертами. Артист на своей странице в Instagram сообщил, что вырученные от выступлений деньги передает Харькову, в частности "людям, которые пострадали от войны".

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений. У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: актер, Сергей Бабкин, актриса, музыкант, Снежана Бабкина, жена
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