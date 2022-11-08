"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения

"Моя родная душа! Мой дорогой друг! С днем твоего рождения! Пусть твой солнечный заряд с каждым днем становится ярче и мощнее. Сияй, лечи души, вдохновляй нас всех! А твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко", – написала она.

Пост Бабкина сопроводила снимком, на котором Бабкин запечатлен сидящим за столом, на котором стоит мафин со свечей и чашка кофе.

7 ноября Бабкину исполнилось 44 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА (@snezhana_babkina)